Machteld uit Ermelo geeft haar tweede thriller een extra vrouwelijke touch en dat heeft een reden

Als kind las Van Zalingen altijd graag. Opgegroeid in Putten had de boekenkast van haar vader op enig moment een magische aantrekkingskracht. En in die kast stonden veel spannende boeken. ,,Alistair MacLean’’, geeft ze als voorbeeld. ,,Stephen King ben ik jong gaan lezen. En ook vrouwelijke thriller-auteurs spraken mij aan. De Verborgen Geschiedenis van Donna Tartt is een van mijn favorieten. En het werk van Nicci French, natuurlijk.’’

Dat ze ging schrijven was voor Van Zalingen logisch. Ze is schrijfdocent en als redacteur krijgt ze veel werk van andere schrijvers onder ogen. In 2009 verscheen haar eerste boek Geboren in 1980. Diverse non-fictie titels volgden. Ze maakte met twee prentenboeken een uitstapje naar een veel jongere doelgroep. En toen ze in 2015 haar eerste thriller Wraakzusters schreef, had Van Zalingen haar passie gevonden.

Uitgever failliet

Na Wraakzusters zou een tweede thriller snel volgen, zo was haar gedachte. Maar het leven laat zich niet schrijven. ,,In 2016 ging mijn vorige uitgever failliet. Ik belandde op een moeilijke weg. Je moet maar net bij een uitgeverij passen en ik kreeg best veel afwijzingen. Er is veel tijd verstreken.’’

Van Zalingen zocht contact met uitgeverij De Crime Compagnie. Die heeft als motto: ‘We maken thrillers voor vrouwen met vrouwen in de hoofdrol’. ,,Ik vond hun marketing heel leuk. Ze hebben allemaal vrouwelijke auteurs en ook alle medewerkers zijn vrouw.’’

Quote Bij vrouwen gaat het meer om de psycholo­gie, worden de karakters verder uitgediept Machteld van Zalingen, Auteur van Bloedlijn

Eigenaar en uitgever Ilse Karman reageerde. ,,Ze vertelde dat ik goed kan schrijven maar dat ik het manuscript moest herschrijven of een totaal ander verhaal moest schrijven. Want met een mannelijke hoofdrol paste het boek niet bij De Crime Compagnie.’’

Vrouw prominenter

Op schrijfreis bij bestsellerauteur Marelle Boersma in Frankrijk hakte Van Zalingen tijdens een masterclass de knoop door. ,,Zij vond dat ik iets met de feedback van Ilse moest doen. Dus daar ben ik mee aan de slag gegaan. Dankzij Marelle had ik een stok achter de deur.’’ Het grote schrappen, schaven en herschrijven begon. De rol van Adam werd een stuk kleiner. Manon komt sindsdien een stuk prominenter voor. En zo werd het een boek dat naadloos bij De Crime Compagnie past.

Waar zit eigenlijk het grote verschil tussen mannelijke en vrouwelijke thrillerschrijvers? ,,Bij mannen zit er meer actie in. Het gaat er vaak harder aan toe en daardoor blijft er langer spanning’’, legt Van Zalingen uit. ,,Bij vrouwen gaat het meer om de psychologie, worden de karakters verder uitgediept. Het zijn twee verschillende stijlen, maar daar zijn natuurlijk ook weer uitzonderingen op. Karin Slaughter haar boeken, bijvoorbeeld, zijn vaak ook heftig en gruwelijk.’’

Moeizaam

Het resultaat stemt Van Zalingen meer dan tevreden, al ging het herschrijven niet vanzelf. ,,Het was heel lastig om in het oog te houden of alle nieuwe verhaallijnen wel klopten met wat bleef staan. Het was een moeizaam proces. Gelukkig kreeg ik daar heel goede begeleiding bij. Ik heb geleerd dat ik zelf meer schrijver en corrector ben dan redacteur. Want ik weet niet of ik als redacteur zelf de onlogische zaken zou hebben gezien. Daar kijk ik nu kritischer tegenaan.’’

Boekpresentatie in Ermelo Wanneer de 18-jarige Emma na een scoutingkamp niet terugkeert, roept haar vriend de hulp van de politie in. Rechercheur Manon Dijkgraaf uit Putten start een onderzoek. Hoewel haar collega’s denken dat Emma vrijwillig is verdwenen, kan Manon de vermissing niet loslaten. Maar dan stuit ze op een onverwachte tegenstander… Wie Bloedlijn leest zal verschillende Veluwse plekken herkennen. Tegelijk speelt een ander deel van het boek zich in de bergen af. Van Zalingen zegt best gespannen te zijn voor de boekpresentatie, vanmiddag om 16.00 uur in Bibliotheek Ermelo aan Raadhuisplein 2. ,,Ik ben het niet gewend om in het middelpunt te staan. De presentatie bijwonen is na aanmelden gratis: info@crimecompagnie.nl.

Volledig scherm Machteld van Zalingen presenteert haar boek vanmiddag om 16.00 uur in de bibliotheek van Ermelo. © Ruben Schipper Fotografie