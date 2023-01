Man (57) uit Ermelo verstuurde twee jaar lang 400 enveloppen vol lsd en ketamine naar buitenland

Motorclub Volgas kan in bossen bij Ermelo blijven crossen, maar hoelang nog? ‘Het zal niet eenvoudig zijn’

Hoelang is Motorclub Volgas nog welkom in de bossen van Ermelo? Wethouder Hugo Weidema merkt op dat er steeds vaker vraagtekens worden geplaatst bij het crossen aan de Drieërweg. Daarom is besloten de huurovereenkomst met Volgas voortaan telkens met een jaar te verlengen. ,,Zo kunnen we flexibel omgaan met eventuele veranderende omstandigheden.’’

11:30