Meer bezoekers, meer films: nieuwe voorzitter Filmhuis Ermelo opent jacht op meer bekendheid

Wespendief kan de bouw van twee windturbi­nes in Ermelo plotsklaps in de wieken vliegen

Komen er op windpark Horst en Telgt tussen Ermelo en Putten vijf of zeven windturbines? De provincie Gelderland zet in op zeven, maar twee turbines vormen misschien een gevaar voor de beschermde wespendief. Daardoor is het nog maar de vraag of die neergezet mogen worden ,,De oostelijke turbines worden het meest spannend.’’