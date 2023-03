Minder WW-uitkeringen in de gemeente Ermelo

Wildwestta­fe­re­len op de snelweg: zo gaan agenten te werk tijdens een achtervol­ging

Nijkerk was afgelopen weekend het middelpunt van wildwesttaferelen op de weg. Niet één, maar twee wilde achtervolgingen eindigden in de buurt van het Gelderse stadje. Twee bestuurders en een bijrijder werden opgepakt, maar in beide gevallen ging dit niet zonder slag of stoot. Wat komt er allemaal bij zo’n achtervolging kijken en welke afwegingen maken agenten hierbij?