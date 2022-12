Minister moet opheldering geven: ‘Onacceptabel dat huizenkopers Ermelo zwijgcontract moeten tekenen’

Eten na chemothera­pie is geen pretje: deze kok wil zorgen dat kankerpa­tiënt het wél lekker vindt

Wie chemotherapie krijgt of heeft gehad, herkent het vast: voedsel smaakt anders. Alsof je staal proeft, of karton. Ziekenhuis St Jansdal in Harderwijk en Lelystad komt deze oncologische patiënten die een chemokuur moeten ondergaan met een smaakpoli tegemoet. ,,We gaan met de patiënt op zoek naar wat ze wél lekker vinden.’’

12 december