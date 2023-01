Omstreden timmerfabriek in Ermelo wordt vier keer zo groot: ‘Dit is de overtreffende trap’

Ermelo treurt om opgeheven dierenwei­de, maar nu gloort er tóch hoop aan de horizon

Keert de dierenweide op Landgoed Veldwijk in Ermelo tóch terug? Vooropgesteld: er is nog niets zeker. Maar duidelijk is dat het gemeentebestuur zich niet zomaar neerlegt bij het verdwijnen van de geliefde weide. Wethouder Ronald van Veen gaat volgende maand in gesprek met GGZ Centraal om te kijken wat er mogelijk is.

24 januari