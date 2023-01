Opnieuw Kamervragen over hoofdpijndossier Ermelo: ‘Druk op gemeenteraad onaanvaardbaar’

Jubilerend mannenkoor Harderwijk wijkt uit voor auto’s: ‘Op die plek was de eerste repetitie’

Een ‘hartstikke mooi idee’ was het. Het Harderwijks Mannenkoor zou het jubileumjaar starten met een openbare repetitie op de plek waar het honderd jaar geleden begon. Toen zongen de mannen nog in de open lucht bij houthandel Arendsen, nu is op die plek een parkeergarage. En evenementen mogen daarin alleen nog bij hoge uitzondering.

16 januari