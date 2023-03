Parkeren op fonteinen in hartje Ermelo? Gemeente is niet te vermurwen: ‘Nu al 15.000 euro schade’

Wie z’n auto in Ermelo op het middenstuk van het Raadhuisplein parkeert, moet niet raar opkijken als er even later een bon onder de ruitenwissers zit. Ondanks dat beide zijkanten van het plein vaak vol staan, wil de gemeente parkeren daar niet meer toelaten.