Probeerde Joey T. uit Ermelo zijn vader te vermoorden met een aardappelschilmes?

10 mille boete als buren klagen over eenden­slach­te­rij Ermelo; minister kritisch over zwijgcon­trac­ten

‘Iedereen moet toegang hebben tot het recht.’ Dat benadrukken staatssecretaris Heijnen en minister Weerwind na vragen vanuit de Tweede Kamer over zwijgcontracten in Ermelo. Huizenkopers moesten contractueel beloven nooit te klagen over de naastgelegen eendenslachterij. Heijnen en Weerwind plaatsen daar ernstige kanttekeningen bij.