Regenbuien, maar soms ook zon in Ermelo vandaag

Zetten deze bewoners een streep door verhuizing Hema in Ermelo? ‘Plan willens en wetens doorge­drukt’

Er dreigt een patstelling te ontstaan tussen bewoners van De Enk en Sven Gravendeel, vastgoedeigenaar van dit winkelcentrum in Ermelo. Inzet is een doorgang die door verhuizing van de Hema wordt dichtgezet. Volgens een aantal bewoners druist dit tegen eerder gemaakte afspraken in.