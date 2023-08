Slachterijbaas heeft acuut probleem met z'n restaurant, nu hij buren in Ermelo boos heeft gemaakt

Thuis lekker warme voeten dankzij het randmeer bij Harderwijk, gaat dat lukken?

Zonnepanelen op het dak, de muren geïsoleerd. Nu nog een collectief plan om van het gas te gaan. Een clubje enthousiaste mensen in de Stedenwaard in Harderwijk gaat binnenkort de buurt in om te polsen of de buren mee willen doen aan een best wel opmerkelijk plan voor de verwarming van hun huizen.