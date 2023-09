Vertrek datacenter blijft Zeewolde bezighou­den; andere bedrijven wachten af

De uitbreiding van bedrijventerrein Trekkersveld in Zeewolde staat voorlopig even in de wacht. Nadat Meta/Facebook vorig jaar zomer de stekker uit het datacenterplan trok is een onduidelijke situatie ontstaan. Nu zoekt de gemeente een manier om andere bedrijven toch een plek te bieden. Bij voorkeur zonder al te grote financiële gevolgen.