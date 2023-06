Vandaag kans op bewolkte dag in Ermelo

Gedwongen sluiting dreigt voor sporthal van Ermelose korfbal­lers, hulp van gemeente blijft vooralsnog uit

De sporthal van korfbalvereniging Dindoa in Ermelo is dringend toe aan vernieuwing. Gebeurt er niets, dan moet het pand binnen enkele jaren noodgedwongen de deuren sluiten. De korfballers hebben een flink bedrag gespaard, maar dat is te weinig om het plan te financieren. Dindoa vraagt de gemeente om hulp, maar die is niet van plan bij te springen.