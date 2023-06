Veel olie op de weg na kettingbotsing bij Ermelo

Falend Sparta Nijkerk dient protest in na ‘schande’ van Barend­recht: ‘Wij worden genaaid’

Sparta Nijkerk heeft protest aangetekend bij de KNVB. Dat deden de Nijkerkers na de 1-1 bij Staphorst, een uitslag waarna competitiegenoot Barendrecht wist dat het vreemd genoeg de confrontatie met GVVV móést verliezen om de nacompetitie te bereiken. Een 3-1 voorsprong werd in zeven minuten veranderd in een 3-4 nederlaag. Daardoor bleef Sparta Nijkerk met lege handen. ,,Dit is toch schandalig?”