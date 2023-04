Wie trekt de portemonnee voor een nieuwe dierenweide op Landgoed Veldwijk in Ermelo?

biljarten Therese Klompenhou­wer staat bij het driebanden voor vrouwen op eenzame hoogte met tiende Europese titel: ‘Ik zou meer tegenstand willen’

Therese Klompenhouwer is voor de tiende keer Europees kampioene driebanden geworden. In Antalya was de favoriet uit Nijkerk een klasse apart. ,,Toch weer een sterretje meer op mijn palmares.’’