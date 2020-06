19-jarige Nederlander verhuist naar Duitsland om fulltime professioneel te gamen

Hij is pas 19 jaar, maar Alois Nelissen verruilde kortgeleden toch het ouderlijk huis in Nederland voor een appartement in Duitsland om daar fulltime te gaan gamen. Nelissen is een van de nieuwste aanwinsten van esportsorganisatie SK Gaming Prime, dat in de Duitse League of Legends-competitie speelt. Het is voor Nelissen een droom die werkelijkheid wordt.

Nelissen heeft geen ingewikkelde naam bedacht, maar gaat gewoon als ‘Alois’ door het leven in de League of Legends-wereld. Onder die naam maakte hij in 2018 furore bij de Nederlandse esportsorganisatie Echo Zulu. De toplaner speelde zichzelf in de kijker en werd opgepikt door Defusekids (het huidige LowLandLions), een van de grootste esportsorganisaties van de Benelux. Met dit team won hij in 12 maanden tijd 8 grote prijzen en speelde hij drie keer op het internationale podium tijdens EU Masters.

Aan ervaring dus geen gebrek, maar Nelissen wilde meer. In 2019 besloot hij fulltime te gaan gamen en alles te doen om de top te bereiken: ,,Als je naast het gamen nog andere dingen doet, kun je er niet vol voor gaan. Om te focussen besloot ik me dus volledig te richten op het gamen’’, vertelt Nelissen aan Esports Club. ,,Alleen op die manier kun je écht wat bereiken.”

Veel interesse

Hij kreeg gelijk, want aan het einde van het afgelopen seizoen werd hij door meerdere internationale teams benaderd om voor hen te komen spelen: ,,Dat was best verrassend, want ik had nog niet officieel aangekondigd dat ik op zoek was naar een nieuw team’’, vervolgt Nelissen. ,,Ik had wel aan het management van Defusekids aangegeven dat ik interesse had om naar het buitenland te gaan en mijn contract liep bovendien af. Na wat wikken en wegen besloot ik het aanbod van het Duitse SK Gaming Prime te accepteren.”

Voor Nelissen betekende dat het begin van een nieuw avontuur. De tiener verhuisde naar een appartement in Duitsland dat hij toegewezen kreeg van zijn nieuwe werkgever. ,,Alle spelers hebben een eigen appartement, maar om te trainen gaan we naar het kantoor van SK Gaming. Dan zitten we allemaal bij elkaar en spelen we samen’’, legt Nelissen uit. ,,Verder is SK Gaming gewoon mijn werkgever, dus heb ik een salaris en vakantiedagen zoals bij elke baas. Eigenlijk ben ik gewoon gaan werken in het buitenland, als je het zo bekijkt. De dagen zijn wel langer dan een kantoorbaan, want ik game gemiddeld 10 tot 12 uur per dag.”

Er zijn niet veel gamers uit de Benelux die de stap maken die Nelissen nu maakt. Volgens hem ligt het aan een combinatie van factoren: ,,Je moet zelf tot op het bot gemotiveerd zijn om de top te bereiken. Daarnaast moet je je proberen aan te sluiten bij een professionele esportsorganisatie’’, licht Nelissen toe. ,,Er zijn in de Benelux een paar organisaties die het heel serieus nemen en waar je door kunt groeien, LowLandLions (voormalig Defusekids) is er daar een van.”

Het seizoen van de Duitse League of Legends-competitie begint op 9 juni.