20 jaar oud spel trekt meer dan 115.000 kijkers tijdens finale esportstoernooi

Na twee spannende sets versloeg Marquez tegenstander Zain Naghmi in de finale en won het toernooi. Naast de roem van zijn eerste overwinning sleept hij ook meer dan 46.000 dollar (39.000 euro) in de wacht. De Amerikaan kon het zelf niet geloven. „Ik weet niet wat ik ervan moet vinden, ik ging ervan uit dat ik nooit een editie van Smash Summit zou winnen”, aldus Marquez.

Ongeluk

Marquez behoort tot de absolute wereldtop in Melee, maar tijdens de Smash Summits van de afgelopen jaren greep hij elke keer naast de hoofdprijs. Dit kwam onder andere door medefinalist Zain Naghmi, die hem in de vorige edities van Smash Summit versloeg en uit het toernooi gooide. De twee zijn daarom oprecht aartsrivalen te noemen.

Melee na 20 jaar

Super Smash Bros Melee, een game die in 2001 voor de Nintendo Gamecube verscheen, blijft razend populair. Mede dankzij de enorme bewegingsvrijheid waarmee spelers het spel kunnen spelen is het ondanks de uitgave van nieuwere delen in de serie toch een van de populairste delen. Na twee decennia zijn er nog steeds toernooien te vinden van de game, soms met gigantische prijzenpotten. Ook in Nederland blijft Super Smash Bros Melee populair, met toernooien zoals TSEA Link x Mission Complete dat in september plaatsvindt.