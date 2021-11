50.000 euro te verdienen in nieuw seizoen eDivisie

Spraakmakende transfers

De transfercarrousel heeft in de eDivisie afgelopen zomer op volle toeren gedraaid. Zo heeft Ajax zich versterkt met de 27-jarige topspeler Levy Frederique, die afgelopen seizoen het Europese Kampioenschap FIFA won. Ook keert voormalig vicewereldkampioen Stefano Pinna terug in de eDivisie. De 24-jarige Belg is ingelijfd door AZ. Opvallend is dat SC Cambuur met twee debutanten aan het seizoen begint, onder wie Ata Kansu. Hij speelde zich in 2019 in de kijker op het amateurtoernooi van de eDivisie en mag het dit seizoen op het hoogste niveau laten zien.