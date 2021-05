8-jarige verkoopt Pokémonkaartencollectie om zijn puppy te redden

Call of Duty Mobile meer dan 500 miljoen keer gedownload

5 mei De mobiele variant van het populaire schietspel Call of Duty is meer dan 500 miljoen keer gedownload sinds de release in 2019. Het spel van de Chinese ontwikkelaar TiMi Games heeft al meer dan een miljard dollar (830.000 euro) opgebracht. Daarmee is Call of Duty Mobile een van de succesvolste Call of Duty-games ooit.