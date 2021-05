Aandelen van één van de grootste esportsorganisaties zijn nu wereldwijd verhandelbaar

Astralis liet via een persbericht weten dat zij aandelen vrij maken voor de Amerikaanse aandelenmarkt. Dit geeft de organisatie meer mogelijkheden om financiële middelen te verkrijgen. Ook creëert deze actie meer kansen voor esportsenthousiastelingen om in esports te investeren.

De mogelijkheid om via gamebedrijven indirect te investeren in esports bestond al wel. Bedrijven als Activision Blizzard en Electronic Arts organiseren zelf ook esportstoernooien en competities voor hun eigen games. Deze bedrijven hebben echter de opbrengst van hun games als hoogste prioriteit; Esports dient slechts als bijverdienste.

Astralis

De Deense organisatie Astralis wordt nu vertegenwoordigd in competities van Fifa, Counter-Strike: Global Offensive (CS:GO) en League of Legends. Vooral in het schietspel CS:GO heeft de organisatie veel succes geboekt. Alleen in dit spel heeft Astralis in de afgelopen jaren al meer dan 7 miljoen euro verdiend aan prijzengeld. De organisatie verdient daarnaast veel geld aan sponsoren en merchandise. Het CS:GO-team verkocht recent één van hun sterspelers voor een bedrag van 1 miljoen euro.