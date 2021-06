Acht experts strijden tegen elkaar in internationale Microsoft Excel-competitie

Beste Eredivisie-spe­lers van dit seizoen nu als FIFA 21-kaart­jes beschik­baar

25 mei Spelontwikkelaar Electronic Arts heeft de FIFA 21 Team of the Season-kaarten (TOTS) van de Eredivisie bekendgemaakt. Ajax en PSV leveren beide drie spelers aan het Eredivisie-team. De hoogst gewaardeerde kaart is dit jaar echter naar een AZ-speler gegaan.