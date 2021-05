Activision kondigt grootste Call of Duty Warzone-competitie aan tot nu toe

Uitgever Activision heeft de World Series of Warzone (WSOW) aangekondigd. De competitie heeft een prijzenpot van 1,2 miljoen dollar (982.000 euro), die wordt verdeeld over vier grote evenementen.

De WSOW wordt opgedeeld in vier verschillende toernooien verdeeld over twee regio’s. Europa krijgt, evenals Noord-Amerika, twee evenementen waarin teams van twee en drie met elkaar strijden om 200.000 dollar. Het prijzengeld per evenement is het hoogste tot nu toe in de geschiedenis van het populaire Battle Royale-spel.

Per evenement strijden bekende personen binnen de Call of Duty-esportswereld daarnaast ook nog voor 100.000 dollar in de Captain’s Cup.

Kwalificaties

Iedereen kan meedoen aan de World Series of Warzone. Professionele Call of Duty-teams, die in de Call of Duty League spelen, mogen ook hun eigen Warzone-teams opstellen om mee te doen aan de series. Zij hoeven niet mee te doen aan de kwalificaties.

Het eerste kwalificatietoernooi vindt plaats op 24 mei en is bedoeld voor de Noord-Amerikaanse Warzone-spelers. In de kwalificatie op 24 mei moeten vijftig teams van drie ten minste zes potjes spelen om zo hun plek op de ranglijst te bepalen.

Het is nog onbekend wanneer de Europese kwalificatietoernooien plaats zullen vinden. Wanneer dit bekend wordt, kunnen geïnteresseerden zich inschrijven voor de kwalificaties via de World Series of Warzone-website.