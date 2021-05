Activision wil tweeduizend werknemers aannemen in de komende twee jaar

De Amerikaanse ontwikkelaar Activision Blizzard is van plan de komende twee jaar tweeduizend nieuwe developers aan te nemen. Dit blijkt uit het financiële rapport over het eerste kwartaal van 2021.

Dat rapport laat zien dat Activision het doel heeft de ontwikkelingsteams in de grootste afdelingen te verdriedubbelen. Om dit te bereiken, schat het bedrijf in minstens tweeduizend nieuwe ontwikkelaars te moeten aannemen in twee jaar tijd. De grootste afdelingen binnen Activision Blizzard zijn Call of Duty, Warcraft en het mobiele spel Candy Crush.

Activision Blizzard heeft in het eerste kwartaal van 2021 een omzet gemaakt van 2,28 miljard dollar (1,9 miljard euro). Vorig jaar was de omzet in het eerste kwartaal nog 2,02 miljard dollar (1,68 miljard euro). Het bedrijf maakt een grote groei door en volgens Activision komt dit voornamelijk door de lucratieve Call of Duty-serie.

Kritiek op Activision

Het nieuws dat Activision Blizzard tweeduizend mensen wil aannemen, is verrassend. Het bedrijf ontsloeg in de afgelopen twee jaar bijna duizend mensen en sloot twee studio’s in Europa, waaronder een in Den Haag.

Activision is van plan dit jaar alle uitgeversvestigingen in Europa te sluiten, om vervolgens alle taken uit te voeren vanuit een centraal kantoor in het Verenigd Koninkrijk. Als onderdeel van de reorganisatie zullen nog meer mensen ontslagen worden.

Loonsverlaging ceo

Vorige week werd bekendgemaakt dat Activision Blizzard-ceo Bobby Kotick akkoord is gegaan met een loonsverlaging van 50 procent. Volgens het bedrijf reflecteert de loonsverlaging feedback van aandeelhouders. Hij verdient nu nog ‘maar’ 875.000 dollar (725.000 euro) per jaar zonder bonussen. De jaarlijkse bonus wordt ook met vijftig procent verlaagd.