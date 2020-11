Alexander breekt lans voor gamers met een handicap: ‘Wij kunnen net zo goed gamen als iedereen’

Gamen met een handicap is vanzelfsprekend niet altijd gemakkelijk. Er is in Nederland bovendien geen duidelijke plek waar je als gamer met een beperking terechtkon. Alexander besloot die plek op te richten, noemde het Permastunned Gaming en is trots op wat hij tot nu toe heeft bereikt.

Alexander Nathan (32) speelt fanatiek games sinds zijn 9de en was groot fan van een Formule 1-game. Hij speelde uren en uren tot de blaren op zijn vingers stonden, alles om de hoogste score te halen. ,,Ik was heel competitief en deed alles om de beste te zijn.”

De spierziekte die Alexander heeft zorgde er echter in de loop der jaren voor dat gamen met een controller steeds moeilijker werd, dus stapte hij over naar PC-games. ,,Gamen met muis en toetsenbord was voor mij makkelijker en investeren in een PC was voor mij dus meer waard. Er is een bepaalde barrière om te gamen met mijn beperking, maar door veel te trainen probeer ik die te doorbreken.”

Daarnaast is gamen voor Alexander zelfs een vorm van therapie. ,,Mijn spieren gaan weg als ik ze niet gebruik en die komen niet meer terug. Door te gamen met een muis met gewichtjes blijf ik mijn spieren actief gebruiken en train ik ze.”

Niemand aan de top

In februari 2019 zat Alexander naar professionele wedstrijden van de game Dota 2 te kijken en vroeg hij zich af hoe het kon dat er niemand met een handicap in de top van de esportswereld speelt. ,,Ik vind dat heel opmerkelijk en wilde dat bespreekbaar maken. Toen besloot ik op het internetforum Reddit een oproep te plaatsen in de Dota 2-community. Meerdere mensen reageerden en wilde een team oprichten.”

Vanaf dat moment ging het allemaal erg snel. Alexander kreeg namelijk meerdere berichten van geïnteresseerden. ,,Mensen die geen Dota 2 speelden vroegen of ze zich ook konden aansluiten bij de organisatie voor andere games. Dat was natuurlijk geen probleem. Inmiddels zijn er zo’n twintig á dertig leden actief in Permastunned Gaming. Dat zijn gamers, coaches en ook leden achter de schermen zoals de mensen die de merchandise regelen.”

Kwetsbaar

Is zo’n speciale organisatie voor gamers met een handicap nou echt nodig? ,,Absoluut. Op internet ben je snel anoniem en hoef je niet direct te vertellen dat je een handicap hebt. Als je dat wel doet, zet je jezelf kwetsbaar neer. Zelf heb ik voor hele lange tijd online ook gezwegen over mijn handicap. Ik denk als meer mensen open zouden zijn over hun handicap, het beter geaccepteerd zou worden.”

Toch heeft Alexander ook de andere kant van de medaille gezien. Als hij dan wél een keer open was over zijn beperking, kreeg hij veel dingen te horen. ,,Ze zeggen dan bijvoorbeeld dat ik alleen maar aandacht wil of beginnen andere gemene opmerkingen te maken. Een van de angsten die ik heb is dat een persoon met een handicap in een team met mensen zonder handicap snel weg wordt gezet als het buitenbeentje dat meelift op het succes van de rest.”

,,Ik heb me nooit buitengesloten gevoeld, maar wel machteloos. Voordat ik deze organisatie startte verborg ik me achter anonimiteit. Als je dan een agressief iemand tegenkomt wil je niet het risico lopen dat het een hacker is met kwade bedoelingen.”

Specifieke games

Niet alle games zijn speelbaar voor mensen met een specifieke handicap. ,,Het is voor een blind iemand onmogelijk om een game als Counter-Strike te spelen. Maar een vechtgame zoals Streetfighter is, door training, te spelen op gehoor.” Een bekend voorbeeld hiervan is de volledig blinde Sven van de Wege, online beter bekend als BlindWarriorSven, die in 2017 op een groot toernooi in Madrid een professionele speler versloeg.

Geen scheiding

Alexander wil met Permastunned Gaming ervoor zorgen dat esports voor mensen met een handicap toegankelijker wordt. Hij vergelijkt het met gewone sporten. ,,Je hebt de Olympische Spelen en de Paralympics. Bij esports hoeft die scheiding helemaal niet gemaakt te worden, vind ik. Iemand met een handicap kan een game, eventueel met een paar kleine aanpassingen, net zo goed spelen als iemand zonder handicap.”

Dat lijkt een controversiële opmerking, want hulpmiddelen voor gamers met een handicap kunnen voor een oneerlijk voordeel kunnen zorgen. Alexander ziet dit anders: ,,Een esports-toernooi heeft altijd regels. Als álle deelnemers gebruik mogen maken van bepaalde hulpmiddelen, is er niets oneerlijks aan. Het geeft enkel de gamers met een handicap de mogelijkheid om competitief deel te nemen aan toernooien.”

Ben jij een gamer met een handicap? Neem vooral eens contact op met Permastunned Gaming via de Discord-server van de organisatie, Twitter of e-mail: permastunnedgaming@gmail.com