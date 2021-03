Amerikaanse bloedbank wil bloed zien van gamers

De Amerikaanse bloedbank Blood Centers of America (BCA) is een samenwerking aangegaan met de grootste Amerikaanse League of Legends-competitie (LCS), om het doneren van bloed te stimuleren. De bloedbank wil met de campagne First Blood Saves Lives een oproep doen aan gamers om hun bloed te doneren. Donoren worden beloond met een skin in de populaire game.

De BCA wil met de samenwerking League of Legends-spelers tussen de 18-34 jaar oproepen om hun bloed te doneren. Vanwege de coronapandemie is de vraag naar bloedplasma in de VS enorm toegenomen. Zeker jongeren die al zijn genezen van het coronavirus worden verzocht om bloed af te staan. Dit bloed bevat namelijk belangrijke antistoffen tegen het virus, wat de huidige coronapatiënten enorm kan helpen met het herstellen.

Spelers die hun bloed doneren kunnen gratis de K/DA ALL OUT Kai’Sa skin claimen, normaal kost deze skin ongeveer tien euro. De samenwerking tussen de Amerikaanse bloedbank en de LCS begint officieel op 5 maart. Spelers kunnen zich vanaf dan aanmelden op de website van de samenwerking.

Nederlands succesverhaal

De BCA is verantwoordelijk voor ruim 50% van de Amerikaanse bloedvoorziening. Ondanks de locatie in de VS kwam het initiatief vanuit Nederland. In 2018 wist de Nederlandse bloedbank Sanquin al een samenwerking aan te gaan met Riot Games, de ontwikkelaar van League of Legends. Hierbij werd samen met Haarlemse 2Basics de #myfirstblood campagne in Nederland gelanceerd. De campagne resulteerde destijds in 7.400 jonge bloeddonoren.

Het succes trok ook Amerikaanse ogen, waarna 2Basics samen met de BCA aan de slag ging om nog een dergelijke actie op te zetten in de VS. Volgens Kevin Loos, creatief verantwoordelijk bij 2Basics, is deze samenwerking iets heel bijzonders. „Wij zijn enorm vereerd dat wij in de Verenigde Staten deze ‘life-saving’ campagne mogen ontwikkelen en begeleiden voor BCA”, aldus Loos. „Een mooiere bewijsvoering daarvan dan dit partnership tussen twee marktleiders op hun gebied in de Verenigde Staten is niet mogelijk.’’

