Amerikaanse politica Ocasio-Cortez breekt bijna kijkcijferrecord met eerste stream op Twitch

19 oktober Er zijn nog vier teams over op het WK League of Legends en slechts een van hen komt uit Europa. G2 Esports, dat ook de regionale kampioen is, plaatste zich voor de halve finales door het Koreaanse GenG met 3-0 te verslaan. Het andere Europese team, Fnatic, werd pijnlijk uitgeschakeld.