Amerikaanse stad Chicago zet 30 miljoen dollar opzij voor bouw esports-arena

Investeringen in esports

De commerciële kansen die gepaard gaan met esports ontgaan de VS en Noord-Amerika niet. De regio investeert steeds meer in schoolprogramma’s, arena’s en jong talent wat betreft esports en gaming. Andere grootse plannen in steden als Toronto, Philadelphia en Arlington zijn al in ontwikkeling. Deze trend is gelukkig wereldwijds terug te vinden. In Nederland komt er ook steeds meer aandacht voor esports. Recente investeringen in Gelderland zetten vaart achter de ontwikkeling van de Nederlandse esports-industrie.