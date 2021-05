Apex Legends-baas: ‘Door legacy-modus kunnen we een van de beste schietspellen op de markt worden’

Seizoen negen is het nieuwste seizoen van Apex Legends, waarvoor ontwikkelaar Respawn Entertainment druk bezig is om alles klaar te stomen. De Bocek Bow en de nieuwe legend Valkyrie zijn twee van de grotere toevoegingen aan het spel. Chad Grenier, de regisseur van Apex Legends, is erg enthousiast over deze toevoegingen. „We zijn erg tevreden over Valkyrie, het is misschien wel onze best ontworpen legend tot nu toe. En de nieuwe Bocek Bow is een geweldig wapen.”

Apex Legends: Legacy

De grootste verandering in seizoen negen is de nieuwe spelmodus Apex Legends: Legacy. In deze modus nemen twee teams van drie het tegen elkaar op in kleine arena’s, in plaats van zestig spelers op de huidige gigantische Battle Royale-map.

„We hebben lang nagedacht over hoe we de geweldige gameplay van Apex aan een breder publiek kunnen bieden. Na veel testen is de beslissing gevallen op een 3-tegen-3-arenamodus, volgens ons een perfecte manier om meer gamers te bereiken”, aldus Grenier. „We hebben onszelf ook afgevraagd of we de nieuwe Legacy-modus willen toevoegen aan ons esports-circuit. Voorlopig kijken we daarvoor eerst naar de spelers. Als spelers hier enthousiast over zijn, gaan we het implementeren. Een ranked modus staat wel in de planning.”

Welch stelt dat Legacy een groot keerpunt kan zijn voor Apex Legends. „Naar ons idee zijn we nu op weg om niet alleen een van de beste Battle Royale-spellen te worden, maar een van de beste schietspellen die je kan vinden. Legacy speelt voor ons een grote rol in die transformatie, dus we zijn heel erg enthousiast om te kijken hoe dat uitpakt.”

Succes van Apex

Apex Legends groeit nog steeds, ook al is het spel al ruim twee jaar op de markt. „Het afgelopen seizoen van Apex Legends is het meest gespeelde, meest gestreamde en meest bekeken seizoen tot nu toe”, zegt Welch. „We zijn enorm trots dat we 100 miljoen spelers kunnen blijven interesseren voor onze game, het motiveert ons ook om onszelf te blijven overtreffen.”

Apex Legends is sinds kort verkrijgbaar op de Nintendo Switch en de testfase voor de mobiele versie van de game is in volle gang. „Het plan om naar andere consoles uit te breiden zat al vanaf het begin in ons hoofd”, zegt Welch. „Onze prioriteit lag eerst bij het creëren van een geweldige game, want we willen geen overhaaste producten leveren.”

Toekomstplannen

Voorlopig kijken beide heren erg uit naar het nieuwe seizoen. Ook na seizoen negen staat er nog genoeg nieuwe content in de planning. „Op dit moment zijn er diverse nieuwe legends, maps, wapens en gamemodes in ontwikkeling”, legt Grenier uit. „Het is lastig te zeggen wat er allemaal uitkomt, maar qua legends proberen we vijf seizoenen vooruit te werken. We willen het Battle Royale-genre blijven innoveren en ons team is hard bezig om nieuwe content daarvoor te ontwikkelen.”