Benelux krijgt League of Legends: Wild Rift-toernooi

Een League of Legends-toernooi speciaal bedoeld voor de Benelux zal in januari plaatsvinden. Dat kondigt Riot Games aan in samenwerking met Meta, de producent achter het toernooi. In samenwerking met Riot Games zal er een totale prijzenpot van 1000 euro beschikbaar zijn, en de finale zal bestaan uit twee Belgische en twee Nederlandse teams.

Riot Games komt in samenwerking met Meta met het allereerste toernooi in de Benelux voor League of Legends: Wild Rift. De competitie zal bestaan uit twee dagen waarbij teams in Nederland en België zich kunnen kwalificeren, en een finaledag waarbij de twee beste teams uit beide regio’s tegen elkaar gaan spelen.

De kwalificatierondes zijn apart voor beide regio’s. België zal op 8 januari gaan spelen, terwijl Nederland pas een dag later aan de beurt is. Van beide regio’s stromen de beste twee teams door naar de finale. Die finale vindt op 30 januari plaats en de winnaar van het toernooi gaat 500 euro mee naar huis nemen. De tweede plek moet het doen met 250 euro.

Gebaseerd op de PC

League of Legends: Wild Rift is een gratis spel ontwikkeld door Riot Games op de smartphone. Het concept is League of Legends, maar dan aangepast zodat het speelbaar is op de telefoon. Wereldwijd zijn er al een aantal toernooien geweest in het spel, dat voornamelijk populair is geworden in Rusland en Azië.

Hoewel Nederland nog geen spelers heeft afgeleverd die kunnen meedraaien op het hoogste niveau is dat in het grotere League of Legends een ander verhaal. Daar hebben sterspelers zoals Fabian ‘Febiven’ Diepstraten, Joey ‘YoungBuck’ Steltenpool, Erik ‘Tabzz’ van Helvert en Thomas ‘Kirei’ Yuen naam gemaakt. Of we dit kaliber van spelers ook in Wild Rift gaan vinden valt nog te bezien, maar het aankomende toernooi kan een goede eerste indicatie zijn.