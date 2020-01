Binnenkort kun je gamen en overnachten in Atari Hotels

Atari verleent zijn naam aan de hotels die door Amerikaanse vastgoedontwikkelaar True North Studio en de GSD Group worden gebouwd. Halverwege 2020 start de bouw in Phoenix (Arizona). Later volgen onder andere hotels in Chicago, Las Vegas en San Francisco.

Breed aanbod

Het idee van een game-hotel is niet nieuw. In Amsterdam opende in 2016 The Arcade Hotel, waar je kunt overnachten in thematische kamers, voorzien van consoles zoals PlayStation en Xbox.