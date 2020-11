Boze ex dient klacht in tegen game-ontwikkelaar: ‘Het personage lijkt te veel op mij’

De immens populaire game League of Legends bevat inmiddels 152 unieke speelbare karakters. De release van de nieuwste ‘champion’ Seraphine doet veel stof opwaaien in de community. De nieuwste controverse komt van een boze ex-vriendin die denkt dat het personage op haar gebaseerd is.

Al voor haar officiële release zorgde Seraphine voor opschudding. Het fictieve karakter heeft namelijk haar eigen sociale-media-accounts, iets dat de voorgaande 151 League of Legends-karakters nooit hebben gehad. Op die accounts ‘plaatste’ Seraphine onder andere (computergegenereerde) selfies en foto’s van haar kat, waarmee de suggestie wordt gewekt dat zij een ‘echt’ persoon is.

Mentale gezondheid

Boze ex-vriendin

Nu de voornaamste kritiek eindelijk een beetje leek te zakken, was er opnieuw onrust op sociale media. Twittergebruikster Stephanie Dorris claimt namelijk dat Seraphine wel erg veel weg heeft van haar. Daarmee doelt ze niet alleen op uiterlijk, maar ook op de naam, de tekeningen, haar kat en zelfs de houding in bepaalde ‘selfies’ op het Instagram-account. Dorris had in 2019 een paar maanden een relatie met een medewerker van Riot Games, de ontwikkelaar van League of Legends, en zegt dat hij altijd al grapjes maakte dat hij haar in de game wilde verwerken.

Niet meer werkzaam

Riot Games veegt in een korte verklaring de aantijgingen van tafel. De ontwikkelaar meldt onder andere dat de medewerker waar Dorris over vertelt al langer dan een jaar niet meer werkzaam is bij hen en bovendien geen functie had waarbij hij invloed had op de creatieve processen.

De advocaat van Dorris heeft een officiële klacht ingediend bij Riot Games, maar ook die is volgens de studio ongegrond. Wel wil Riot Games met de advocaat in gesprek om verder over de zaak te spreken.

