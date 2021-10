EA Sports overweegt naamsverandering voetbalspel FIFA

Virtuele race van Le Mans krijgt grote finale in Birmingham

1 september Gameontwikkelaar Motorsport Games Inc. en de Automobile Club de l’Ouest (ACO), de organisatie achter de beroemde 24-uursrace van Le Mans in Frankrijk, hebben samen de Le Mans Virtual Series aangekondigd. In vijf virtuele rondes, die gaan plaatsvinden op digitale versies van wereldberoemde circuits, gaan simracers de strijd met elkaar aan in urenlange ‘endurance’-races.