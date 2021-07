Livestreamplatform Twitch haalt kanalen offline die streamen rondom olympisch stadion

Livestream­se­rie onder­steunt gamers die te maken hebben met geweld of mishande­ling

25 juni Zorgorganisatie Fier start in samenwerking met Everything Esports een livestreamserie genaamd Real Talk. Die moet gamers de impact van geweld in afhankelijkheidsrelaties laten zien en hen vertellen dat erover praten helpt. ‘Gamers besteden veel tijd online waardoor het minder snel opvalt als het niet goed met hen gaat.’