Brancheorganisatie voor esports in Nederland opgericht

Branchevereniging Esports Nederland heeft op 26 oktober een bestuur samengesteld en zes verschillende domeinen vastgesteld. Wim Noordzij zal de rol van voorzitter op zich nemen. Noordzij houdt zich met zijn bedrijf House of Esports bezig met de wereld van het competitief gamen. Donny Stumpel is gekozen als secretaris. Zijn ervaringen met esports bestaan uit coaching en management via het bedrijf Next Level Esports. Miriam Wijnands wordt penningmeester en de drie worden bijgestaan door algemene bestuursleden Rob Hoogstraaten en Brenda Munsterman. Naast de bestuursleden is er ook een flinke Raad van Commissarissen aangesteld, met bekende gezichten uit de esports-gemeenschap in Nederland en België.

Vanaf november centraal aanspreekpunt

De branchevereniging hoopt in november te kunnen beginnen met haar werkzaamheden. ‘De vereniging fungeert daarmee als aanspreekpunt voor esports in Nederland richting NOC*NSF, lokale, regionale en nationale overheidspartijen, koepelorganisaties, het bedrijfsleven en andere belanghebbenden’, zo schrijft de branchevereniging in een persbericht. ‘Met deze stap is het nieuwe bestuur ervan overtuigd van grote betekenis te kunnen zijn voor alle partijen binnen het esportslandschap in Nederland. Middels vertegenwoordiging, vereniging en verbinding is de ambitie een krachtige sector te worden in een zich snel ontwikkelende markt met als hoofddoel Nederland een van de beste esportslanden ter wereld te laten worden.’