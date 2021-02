Braziliaanse esporter Ingrid ‘SOL’ Oliveira vermoord door andere speler

Een vrouwelijke Call of Duty esporter uit Brazilië met de naam Ingrid ‘SOL’ Oliveira Bueno da Silva is volgens bronnen om het leven gebracht door een andere speler. De 19-jarige Oliveira is dood aangetroffen in het huis van de dader.

ESPN Brazil meldt dat Oliveira met meerdere steekwonden is aangetroffen in het huis van een andere Call of Duty-speler met de naam Guilherme ‘Flashlight’ Alves Costa. Na zijn arrestatie liet hij weten dat hij de moord van tevoren heeft gepland. In een video van zijn arrestatie zegt hij dat zijn ‘geestelijke gezondheid volledig in orde is’ en dat hij ‘dit wilde doen’.

Alves Costa heeft het misdrijf ook gefilmd en de beelden online geplaatst via onder andere Instagram. De beelden zijn ook gedeeld in een WhatsApp-groep van Gamers Elite, het team waar hij voor speelde. In de chat zou hij terroristische uitspraken hebben gedaan en opmerkingen hebben gemaakt over zijn haat jegens Christenen. De beelden en de bijbehorende opmerkingen zijn aan de politie overhandigd.

Geweld tegen vrouwen is al jaren een groot probleem in Brazilië. Uit een Braziliaans onderzoek naar geweld in het land is gebleken dat alleen al in 2018 meer dan 4500 vrouwen zijn vermoord.

Eerbetuigingen

Ingrid ‘SOL’ Oliveira was een nieuw gezicht in de wereld van esports en speelde op het moment van haar dood voor het Call of Duty Mobile-team van de organisatie FBI (Fantastic Brazil Impact). Braziliaanse esports-organisaties en spelers zijn geschrokken en bedroefd door het nieuws van de dood van de 19-jarige SOL (Portugees voor zon).

Haar esports-team heeft een eerbetuiging voor SOL online gezet: ,,Ze was een bijzonder persoon die we ons elke dag zullen herinneren als de zon opkomt. Elke dag dat de zon ons raakt, elke keer als we naar de zon kijken, zullen we haar herinneren.”

Bekijk onze trending nieuwsvideo’s in onderstaande playlist: