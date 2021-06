Broncode van FIFA 21 ligt mogelijk op straat na aanval hackers

Eindexamen bevat voor het eerst vragen over esports

19 mei Het vwo-eindexamen voor wiskunde A bevat dit jaar vragen over esports en het populaire spel Dota 2. Middelbare scholieren moeten in de opgaven verschillende vragen beantwoorden over het spel zelf en over het wereldkampioenschap Dota 2. Het is de eerste keer dat esports een onderwerp zijn op een centraal examen.