Call of Duty Mobile meer dan 500 miljoen keer gedownload

Mobiel gamen is een aantrekkelijke markt, ontdekte ook Call of Duty-uitgever Activision. Het schietspel kreeg in 2019 een gratis te downloaden mobiele versie gebaseerd op de Call of Duty-games van de Playstation 4 en Xbox One. In 2019 werd de game 250 miljoen keer gedownload en bracht het spel meer dan 400 miljoen euro op. Een jaar later weet Call of Duty Mobile deze cijfers te verdubbelen. Volgens rapporten van uitgever Activision heeft Call of Duty Mobile een groot aandeel in de winst van het bedrijf.