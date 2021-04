Cambuur Leeuwarden wint derde periodetitel Keuken Kampioen Rocket League-competitie

Cambuur Leeuwarden heeft de derde periodetitel gewonnen in de Keuken Kampioen Divisie Esports Predator Fan Competitie (KKDEPFC). In de finale was Cambuur Leeuwarden te sterk voor NAC Breda. Het is de tweede keer op rij dat de ploeg uit Friesland de periodetitel wint.

Tijdens de KKDEPFC gaan voetbalclubs uit de Keuken Kampioen Divisie, vertegenwoordigd door esporters, met elkaar de strijd aan in Rocket League, een spel dat een mix is tussen voetballen en racen. In de derde periodefinale dongen zes clubs mee voor de titel: FC Volendam, Excelsior, Cambuur Leeuwarden, FC Den Bosch, NAC Breda en Telstar.

Cambuur Leeuwarden was gedurende het hele toernooi duidelijk de dominante ploeg. Zo wist de club in de halve finale FC Den Bosch met 3-0 te verslaan. Een ploeg die op haar beurt weer Excelsior en FC Volendam overtuigend had verslagen.

In de finale kwam Cambuur Leeuwarden NAC Breda tegen. De Friezen hadden overduidelijk geen enkele moeite met de ploeg uit Breda en wonnen met 3-0. Cambuur Leeuwarden sleept door de overwinning voor de tweede keer op rij de periodetitel in de wacht. Vorig seizoen won Cambuur door in de finale Excelsior te verslaan.

Showmatch FC Barcelona

Cambuur Leeuwarden mag zich na deze tweede periodetitel op rij voorbereiden op een showmatch met het esports-team van FC Barcelona. Dat wordt een lastige pot, want het Rocket League-team van FC Barcelona speelt in de hoogste competitie ter wereld, namelijk de Rocket League Championship Series (RLCS).

Op dinsdag 13 april is te zien hoe de club het gaat doen tegen de Spaanse gigant. De wedstrijd is vanaf 20.00 live te volgen op YouTube, Twitch en ESPN 9.