Chinees bedrijf koopt uitzendrechten League of Legends-competitie voor 255 miljoen euro

Het Chinese streamingplatform Huya heeft de rechten om League of Legends te mogen uitzenden gekocht voor 255 miljoen euro. Voor de komende vijf jaar mag Huya de hoogste Chinese competitie van League of Legends (LPL) en de twee opvolgende competities uitzenden via het platform.

Het Chinese bedrijf Huya was al enige tijd bezig met onderhandelingen over de uitzendrechten met TJ Sports. TJ Sports is in bezit van de ontwikkelaar van League of Legends, Riot Games, en het grote Chinese tech-bedrijf Tencent.

Esports trekken veel kijkers in China, dus een hoog bedrag voor de uitzendrechten was wel te verwachten. Uit een recent financieel verslag van Huya blijkt hoeveel er precies is betaald. Een flinke verrassing in de esports-wereld, want Huya legde een bedrag neer van 2013 miljoen Chinese Renminbi (255 miljoen euro) voor de rechten.

Chinese esports-industrie

In China zijn bedrijven en organisaties bereid om veel geld te steken in de snel groeiende esports-industrie. Het marktaandeel van esports is in China bijna verdubbeld in de afgelopen drie jaar.

Esports lopen in Azië nog steeds voor op de Westerse wereld, met name qua infrastructuur. Landen zoals Nederland kunnen daar nog veel van leren in hun missie om de nationale esports-industrie naar een volgende niveau te tillen. Onlangs sprak NOC*NSF haar steun uit voor een esports-brancheorganisatie.

