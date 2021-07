Circuit Zandvoort krijgt in september virtuele racebaan

Racesquare, de organisatie achter het F1 Racing Centre in Utrecht, brengt een nieuw concept op de markt. Bezoekers kunnen op een grid met twintig 4D-simulatoren, begeleid door een persoonlijke race-marshall, virtueel de strijd met elkaar aangaan. Natuurlijk is, net als in het F1 Racing Centre, de koningsklasse van de motorsport beschikbaar.

Het nieuwe concept onderscheid zich van de Utrechtse locatie door ook andere klassen aan te bieden, zo laat Racesquare-directeur Niels Roodenburg weten: ,,Dit nieuwe concept op het circuit van Zandvoort geeft iedereen de mogelijkheid zelf een virtuele race over dit, of andere legendarische circuits te ervaren. Bovendien zullen wij de komende tijd steeds meer games en raceklassen toevoegen, waarmee we kunnen inspelen op de vele live races en events op het circuit.”

Zandvoort

Algemeen directeur van Circuit Zandvoort, Robert Overdijk, is erg blij met de komst: ,,Dit concept sluit naadloos aan bij de ontwikkeling van ons circuit en het is dus geweldig om het eerste race-center van Racesquare in Nederland te mogen openen in Zandvoort.”

,,Het is volkomen logisch om de primeur van dit nieuwe concept te hebben op dit circuit vol historie’’, vult Roodenburg aan. ,,Het is de ideale locatie, waar echt racen en virtueel racen gecombineerd kunnen worden.“

Uitbreiding

De eerste locatie is nog niet officieel geopend, maar Racesquare-directeur kijkt alvast vooruit: ,,We kunnen niet wachten om meer race-centra van Racesquare te openen in Nederland en daarbuiten. Wij zijn reeds begonnen met de bouw van onze volgende twee locaties, daar wordt binnenkort meer over bekendgemaakt.”