Controversiële sponsordeal van Europese gamecompetitie binnen 24 uur afgeblazen

De officiële Europese League of Legends -competitie (LEC) kondigde woensdag een samenwerking aan met NEOM, een Saoedi-Arabisch project dat zich omringt met controverse. Na talloze boze reacties, van zowel fans als LEC-medewerkers, is de deal binnen 24 uur alweer ongedaan gemaakt.

Via Twitter maakte de LEC woensdagmiddag bekend dat NEOM de nieuwste hoofdsponsor is van de competitie. NEOM is een initiatief van kroonprins Mohammad bin Salman al-Saoed waar in Saoedi-Arabië aan wordt gewerkt. NEOM moet in 2025 ‘de stad van de toekomst’ worden, waar bijna alles geautomatiseerd is en robots een groot deel van het werk doen. De samenwerking was op z’n minst opmerkelijk te noemen en is binnen 24 uur na bekendmaking dan ook alweer afgeblazen.

Gevoelige samenwerking

De aangekondigde samenwerking lag op meerder vlakken gevoelig. Zo legde The Guardian kortgeleden nog uitgebreid uit hoe er een hoop mis is met de bouw van NEOM. Bewoners van het gebied waar de superstad over vijf jaar moet staan, worden zonder pardon uit hun huis gezet en bij verzet wordt er zelfs geweld gebruikt. Daarnaast is NEOM een project dat gefinancieerd wordt door de Saoedi-Arabische regering, die het in hun eigen land ook niet zo nauw neemt met de mensenrechten, zo legde Amnesty International bloot.

Steun voor LGBTQ

De LEC steunde de afgelopen periode nadrukkelijk de LGBTQ-community, door onder andere hun logo te veranderen in de kleuren van de regenboog, terwijl er in Saoedi-Arabië zware straffen staan op het uitdragen van homoseksuele gevoelens. De samenwerking tussen de LEC en NEOM schuurde dus op meerdere manieren en zorgde voor heel veel onrust onder fans én medewerkers van de gamecompetitie. Ook de Vlaamse Eefje ‘Sjokz’ Depoortere, die presentatrice van de wekelijkse liveshow van de LEC is, was overduidelijk van slag na de bekendmaking van de samenwerking.

Zo’n 14 uur na de oorspronkelijke aankondiging laat de LEC donderdag weten dat de samenwerking per direct is beëindigd. In een korte verklaring geeft Alberto Guerrero, die verantwoordelijk is voor esports in Europa bij League of Legends-ontwikkelaar Riot Games, aan dat hij het belangrijk vindt om fouten te erkennen en hier op de juiste manier mee om te gaan. Ook benadrukt hij dat ze intern gaan onderzoeken hoe dit in de toekomst niet meer kan gebeuren.

