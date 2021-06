Coronapandemie of niet: Riot Games organiseerde meerdere offline toernooien

Riot Games, de ontwikkelaar achter de games League of Legends en Valorant, weet het telkens weer voor elkaar te krijgen om competities en toernooien in allerlei delen van de wereld fysiek door te laten gaan. Andere esports-organisaties hebben hier meer moeite mee en stellen LAN-toernooien continu uit.

De League Champions Korea (LCK), de regionale Zuid-Koreaanse League of Legends-competitie, vindt volledig fysiek plaats. Zowel de spelers als een klein publiek kunnen veilig worden opgenomen in de arena van Seoel waar de competitie volgende week weer begint.

Tegenwoordig is dit meer uitzondering dan regel in de wereld van esports. Esports-organisaties moeten namelijk eerst de overheid aan hun kant krijgen door te laten zien dat zij de veiligheid van de aanwezigen kunnen waarborgen. Overheden zien de waarde van esports vaak nog niet in. Riot Games is één van de weinige organisaties die op wonderbaarlijke manier het groene licht krijgt van overheden om fysieke evenementen te organiseren.

Reykjavik

Riot Games wist naast de regionale competities in Korea, Europa en de Verenigde Staten ook een groot internationaal toernooi te organiseren in IJsland. Dit wist de spelontwikkelaar zelfs te doen voor twee verschillende games. De toernooien Mid-Season Invitational voor League of Legends en Valorant Champions Tour voor Valorant vonden plaats in Reykjavik over de gehele maand mei. Het is opmerkelijk en knap dat Riot Games grote esports-evenementen veilig kan organiseren midden in deze pandemie.

Epic Games

Veel esports-organisaties hebben moeite met het organiseren van fysieke LAN-toernooien. Epic Games, de ontwikkelaar achter de populaire game Fortnite, heeft bijvoorbeeld al haar evenementen met nog minstens een jaar uitgesteld. Zij slaan de tegenovergestelde koers in van Riot Games. Epic Games stelt de veiligheid van haar spelers en fans voorop door het zekere voor het onzekere te nemen. Dit is een opvallend besluit omdat het tegen veel adviezen in gaat die claimen dat fysieke evenementen rond esports binnenkort weer mogelijk zijn.