Coureur Rudy van Buren: 'Sponsoring is het grootste verschil tussen racen in een sim of op het ciruit’

Rudy van Buren is een van de beste simracers van Nederland. De 29-jarige Nederlander begon zijn carrière op de kartbaan, maar moest daar vanwege de hoge kosten mee stoppen. Zijn daaropvolgende overstap naar de sim was zo succesvol dat het hem ook weer kansen op het echte circuit opleverde, maar dat ging volgens de coureur zeker niet vanzelf. „Veel mensen beseffen niet hoeveel marketingwerk er nodig is om te kunnen racen.”

„Ik ben van jongs af aan met de racerij in aanraking geweest”, begint Rudy van Buren zijn verhaal. „Mijn vader reed autocross, dus het zo snel mogelijk rondjes rijden is er met de paplepel ingegoten. Uiteindelijk kreeg ik op mijn achtste verjaardag een kart. In het begin was het nog spelenderwijs, maar het duurde niet lang voordat ik bezeten van racen was.”

Wat volgt is een periode van ongeveer acht jaar waarin Van Buren bijna ieder weekend op de kartbaan te vinden is. Tot zijn ouders het op zijn zestiende genoeg vinden. „Karten is nou eenmaal een dure hobby. Hoewel ik uit een goed nest kom, werden de kosten op een bepaald moment buitenproportioneel en daarnaast vonden mijn ouders dat het tijd was om me volledig op school te gaan focussen.”

Een keuze waar Van Buren overigens veel begrip voor heeft. „Er zijn genoeg voorbeelden van ouders die dubbele hypotheken afsluiten of andere financiële risico’s nemen om hun kind te blijven ondersteunen. De kans is echter behoorlijk groot dat de carrière van zoon- of dochterlief vervolgens een aantal jaar later alsnog strandt en dan blijven de ouders met een behoorlijke schuld zitten. Mijn ouders kozen er terecht voor omdat risico niet te willen nemen.”

Van circuit naar sim

„Dan gaat het opeens van ieder weekend volgepland zijn naar regelmatig thuiszitten en dan ga je toch op zoek naar een andere invulling”, gaat hij verder. „Tegen de verveling huurde ik toentertijd regelmatig games bij de videotheek, waaronder overigens weinig racegames. Verrassend genoeg trokken die me namelijk niet echt. Tot ik per toeval met GTR2 in aanraking kwam.”

„In tegenstelling tot de andere racegames die ik gespeeld had, kwam ik er al snel achter dat hier meer bij kwam kijken en dus was ik verkocht. Toen kwam eigenlijk van het een het ander. Met mijn krantenwijk spaarde ik een stuurtje en een betere computer en beeldscherm bij elkaar en al snel was een nieuwe verslaving geboren. Het racebloed zat er natuurlijk nog steeds in, en op deze manier kon ik mijn passie toch uitoefenen.”

Het duurde dan ook niet lang voordat Van Buren regelmatig online wedstrijden reed, en won. „In het begin merkte ik dat ik een hoop voordeel had van mijn circuitervaring. Vooral in de gevechten en qua inzicht in de wedstrijd was ik mede daardoor mijn online tegenstanders vaak te snel af. Inmiddels is het niveau in de sim-wereld echter zo hoog, dat ik denk dat dat voordeel tegenwoordig minimaal is.”

Hoewel het niveau dermate gestegen is, verwacht Van Buren toch dat het karten altijd de belangrijkste opleidingsklasse binnen de racerij blijft. „Ik denk dat de sim het karten nooit zal gaan vervangen, uiteindelijk is er geen betere basis dan op jonge leeftijd in een kart dat gevoel opbouwen. Wel verwacht ik dat er steeds vaker uitschieters vanuit de sim de overstap gaan maken, maar er zijn op dit moment simpelweg nog niet genoeg competities die mensen de kans geven om dat structureel te kunnen verwachten.”

World’s Fastest Gamer

Zijn goede prestaties online gaven Van Buren het vertrouwen om zich in 2017 in te schrijven voor de World’s Fastest Gamer-competitie. Dat vertrouwen bleek terecht. In het door het Formule 1-team van McLaren georganiseerde evenement wist de Nederlander al zijn concurrenten achter zich te laten en zodoende de titel World’s Fastest Gamer te verdienen.

Naast de titel leverde die overwinning hem ook een plek op als officiële F1 sim-coureur bij McLaren. Mede door zijn goede prestaties in de McLaren-sim kreeg Van Buren ook in de ‘echte’ motorsport weer kansen. Al ging dat zeker niet vanzelf volgens de nuchtere Lelystedeling: ,,Als simracer heb je weinig nodig, vaak krijg je van je team je set-up gesponsord en dan is het enige dat je zelf nog moet doen, zorgen dat je op tijd in je sim zit.”

„Voor een stoeltje in een racewagen is dat wel even anders. Zoals eerder gezegd is racen nou eenmaal een dure hobby en aan het einde moet toch iemand het bonnetje afrekenen. Veel mensen vergissen zich erin hoeveel tijd er gaat zitten in het binnenhalen van sponsors om die kosten te kunnen dekken. Nog een reden waarom een overstap van de sim naar het circuit niet voor iedereen is weggelegd.”

Wat dat betreft is Van Buren zelf in ieder geval goed op weg. Hij rijdt dit jaar voor het tweede seizoen in de Duitse Porsche Carrera Cup en ook op simgebied is Van Buren nog steeds actief, zij het vooral als coach.

Toekomst

Gevraagd naar zijn toekomstdromen blijft hij nuchter als altijd: „Dromen daar doe ik niet aan. Ik kijk alleen maar naar feiten. Op dit moment is het een feit dat ik er alles aan moet doen om dit jaar zo goed mogelijk te presteren in de Duitse Porsche Carrera Cup en dan kunnen we daarna kijken wat er mogelijk is.”

Vervolgens kan hij zijn enthousiasme toch niet onderdrukken en voegt hij toe: „Maar zoiets als de 24 uur van Spa lijkt me wel heel vet. Of dat ooit gaat lukken durf ik nu niet te zeggen. Daarvoor moeten, zoals altijd in de racewereld, een hoop dingen op zijn plek vallen.”

