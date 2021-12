Covid en omikronvariant teisteren ook esports

Esports gaat weer terug naar een online omgeving. Slechts enkele maanden sinds toernooiorganisatoren het weer aandurven om live evenementen te houden, wijzigen zij koers dankzij de opkomst van de omikronvariant van het coronavirus. Diverse organisatoren in verschillende spellen, zoals Apex Legends hebben aangegeven dat zij de toernooien die gepland stonden niet meer op LAN zullen spelen. Dat is een grote teleurstelling voor gamers die hoopten hun kunsten wederom in een live omgeving te kunnen tentoonstellen.

ALGS online

Respawn Entertainment, de ontwikkelaar van Apex Legends, geeft aan dat het terugbrengen van de Apex Legends Global Series, het grootste toernooi voor het spel Apex Legends, naar een online omgeving te maken heeft met de huidige status van het coronavirus. De organisatie was namelijk behoorlijk ambitieus.

In de groepsfase van het toernooi wilde Respawn Entertainment, de ontwikkelaar van het spel en tevens organisator van ALGS, namelijk veertig teams van drie spelers bij elkaar zetten. Echter, gezien de stijgende cijfers wat betreft de besmettingen, in combinatie met onduidelijkheid en angst voor de omikronvariant, is het onmogelijk om het toernooi te houden. ,,We houden continu de veranderende situatie van reisrestricties in de verschillende landen in de gaten en nemen de adviezen van gezondheidsorganisaties, zoals het Center for Disease Control and Prevention [de Amerikaanse GGD, red.] en de Wereldgezondheidsorganisatie, ter harte”, zegt Respawn in een verklaring. ,,We moeten concluderen dat een globaal live evenement in januari met spelers van zo’n veertig landen onmogelijk is.”

Ook Riot Games ervaart problemen

Niet alleen Apex Legends, ook Valorant krijgt te maken met het virus. Momenteel is in Berlijn het VCT Champions-toernooi aan de gang, het WK van Valorant. Al snel bleek dat een vlekkeloos evenement er niet in zou zitten, want de Belgische Nabil ‘Nivera’ Benrlitom van Team Liquid moest in isolatie na een positieve test. Riot was hier al op voorbereid, en verplaatste de wedstrijd van het team naar een speciale omgeving in de quarantainelocatie van Nivera, maar niet elke toernooiorganisator zal dit soort mogelijkheden hebben. De kans dat meer organisaties het voorbeeld van Respawn volgen, en hun toernooien dus online gaan voortzetten is dan ook zeker aanwezig.

