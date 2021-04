Crash Bandicoot-ontwikkelaar moet aan ander spel werken tot frustratie van fans

Toys for Bob, de ontwikkelaar van onder andere Crash Bandicoot 4, gaat helpen bij het ontwikkelen van Call of Duty Warzone. Dat laat de Amerikaanse ontwikkelaar op Instagram en Twitter weten. Fans reageren woest op het nieuws en halen uit naar uitgever Activision, die de beslissing nam.

Toys for Bob is een studio uit Californië, die recent veel succes had met de platformspellen Spyro: Reignited Trilogy en Crash Bandicoot 4: It’s About Time. Crash Bandicoot 4 kwam eind 2020 uit. De ontwikkelaar kondigde gisteren het nieuwe project aan.

Tekst gaat verder onder tweet.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

In plaats van dat de ontwikkelaar verder werkt aan Crash en Spyro-games, wordt het team nu opgesplitst en op Call of Duty Warzone gezet. Volgens fans en diverse werknemers van het bedrijf is dit een catastrofale beslissing van Activision, uitgever van zowel Call of Duty als de Crash-games.

Geschokte fans en ontslagen

Nicholas Kole, personageontwerper en tekenaar bij Toys for Bob, laat op Twitter weten dat hij en vele andere leden van het team zijn ontslagen. Fans reageren geschokt op het statement, zeker omdat de laatste paar games van Toys for Bob zeer positief ontvangen werden. Activision wil echter meer de focus leggen op Call of Duty Warzone, en met het nieuwe seizoen en meer dan 100 miljoen spelers is er veel gaande omtrent het Battle Royale-spel. Activision heeft nog geen statement naar buiten gebracht over Toys for Bob.

Onze excuses Helaas kunnen wij deze social post, liveblog of anders niet tonen omdat het één of meerdere social media-elementen bevat. Aanvaard de social media-cookies om deze inhoud alsnog te tonen.

Bekijk onze video’s over Esports: