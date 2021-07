Deze Nederlanders maken kans om naar het WK FIFA te gaan

Het FIFA 21-seizoen loopt op zijn einde en dus is het bijna tijd voor het jaarlijkse FIFA-WK. Voor het zover is moeten de best presterende spelers van het seizoen onderling uitvechten wie zich plaatst voor het wereldkampioenschap tijdens de Global Series Play-Offs. Die beginnen dit weekend voor de Xbox-spelers en volgende week zijn de PlayStation-spelers aan de beurt.

Aankomend weekend begint de laatste horde voor het prestigieuze FIFA-WK, de FIFAe World Cup. Tijdens de FIFA Global Series Play-Offs strijden de beste spelers per console voor een plek in de eindronde. Vrijdag wordt er afgetrapt met het kwalificatietoernooi voor de Xbox, de PlayStation-spelers zijn een week later aan de beurt.

Opzet

Per console hebben 64 spelers een uitnodiging ontvangen voor de play-offs. Het toernooi begint met vijf speelrondes volgens het Zwitsers systeem. Vervolgens worden alle spelers aan de hand van hun resultaten ingedeeld in een winnaars- en een verliezers-bracket. Vanaf dat moment wordt een afvalsysteem gehanteerd, waarbij spelers aan de winnaarskant recht hebben op een tweede kans in het verliezersschema.

De beste acht spelers op de Xbox en de beste tien spelers op de PlayStation verdienen een WK-ticket. Daarnaast heeft zowel het Xbox- als het PlayStation-toernooi een prijzenpot van 400.000 dollar, waarvan 100.000 dollar klaar ligt voor de uiteindelijke winnaar van de play-offs.

Nederlanders

In totaal hebben tien Nederlanders zich geplaatst voor de FIFA Global Series Play-Offs. Zeven van hen komen in het eerste weekend in actie op de Xbox, wat betekent dat er drie Nederlandse deelnemers aan de PlayStation play-offs zijn.

Xbox-spelers



Dani Hagebeuk

De 24-jarige Dani Hagebeuk is een ware FIFA-veteraan. De esporter die voor Ajax al drie eDivisie-titels in de wacht sleepte, kan het vanwege zijn bak aan ervaring iedere tegenstander lastig maken. Of dat ook dit jaar weer voldoende is voor WK-deelname moet blijken.



Jesper Maes

De esporter van VVV Venlo is de verrassing van het afgelopen eDivisie-seizoen. Maes plaatste zich voor deze play-offs door tijdens de eDivisie Finals boven zichzelf uit te stijgen en zodoende een finaleplek af te dwingen. De vraag is dan ook of de 23-jarige Eindhovenaar dat niveau dit weekend weer kan laten zien.



Collin Dekkers

Feyenoord-esporter Collin Dekkers heeft eerder dit seizoen laten zien zich met de besten ter wereld te kunnen meten. Tijdens de tweede Global Series Qualifier(FGSQ) haalde de Ridderkerker namelijk een plek bij de top zes. Zijn doel zal dan ook zijn om die prestatie tijdens de play-offs te evenaren, of zelfs te verbeteren.



Levy Frederique

De 27-jarige Levy Frederique is net als Dani Hagebeuk al jarenlang een bekende naam in de Nederlandse FIFA-scene. Dat de speler van Inter Esports nog steeds met de top meekan bewees hij met een achtste plaats tijdens de vierde FGSQ. Een klassering die tijdens dit toernooi voldoende zou zijn om er met het laatste FeWC-ticket vandoor te gaan.



Dennis Verhoeven

eDivisie-kampioen Dennis Verhoeven is internationaal gezien de best presterende Nederlander op de Xbox van het FIFA 21-seizoen. De esporter van PSV was bij drie van de vijf Global Series Qualifiers in de top 10 terug te vinden. Dat maakt Verhoeven een van de favorieten voor zo’n felbegeerd WK-ticket.



Dani Visser

Ook Dani Visser is een kanshebber op een van die schaarse plaatsen op de FIFAe World Cup. Als de 19-jarige esporter van AZ zijn goede niveau van het afgelopen seizoen weet om te zetten in kwalificatie voor het WK, zou hij zichzelf een heel mooi verjaardagscadeau bezorgen. Zijn vierde en veertiende plek tijdens twee van de Global Series Qualifiers bieden in ieder geval voldoende perspectief.



Luca Schilder

Bundled-speler Luca Schilder is de enige op deze lijst die niet in de eDivisie uitkomt. Tijdens de vijf FGSQ-toernooien behaalde Schilder geen topklasseringen, maar presteerde hij toch constant genoeg om zich, zij het net, te plaatsen voor de play-offs. Schilder is daarom misschien geen favoriet, maar wie weet kan de 18-jarige verrassen en op het juiste moment pieken.



PlayStation-spelers



Levi de Weerd

Er is maar weinig dat nog over Levi de Weerd gezegd kan worden, wat nog niet gezegd is. Het 17-jarige talent van Team Gullit was in zijn eerste professionele seizoen de eerste Nederlander ooit die een Global Series Qualifier won, en daar bleef het niet bij. Dat trucje deed hij namelijk bij het volgende evenement in die reeks nog eens dunnetjes over. Het lijkt daarom bijna onwaarschijnlijk dat De Weerd zich niet plaatst voor het WK, al is het natuurlijk ook geen zekerheid.



Tjardo Paliama

De 19-jarige Ajax-esporter wist, dankzij het pakken van de titel in de eerste helft van het eDivisie-seizoen, al vroeg dat hij deel zou mogen nemen aan deze play-offs. Desondanks behoort Paliama niet tot de favorieten, tijdens de FGSQ-toernooien kon hij namelijk niet overtuigen. Een overwinning in zijn eerste wedstrijd tegen landgenoot, concurrent en favoriet Levi de Weerd zou voor Paliama wat dat betreft een duwtje in de goede richting kunnen zijn.



Ali Riza Aaygün

De ijzig kalme en goedlachse PSV-veteraan beleeft misschien wel een van zijn beste FIFA-seizoenen uit zijn carrière. Met teamgenoot Dennis Verhoeven won hij de titel in de eDivisie en ook internationaal boekte Aaygün, met een negende en elfde plaats tijdens de FGSQ, goede resultaten. De Eindhovenaar lijkt met zijn ervaring en goede spel alle ingrediënten in huis te hebben voor een potentieel WK-ticket.



Live volgen

Het hele toernooi is beide weekenden live te volgen op Twitch en YouTube, waar de uitzendingen iedere dag beginnen om 16.00 uur. Mocht je niet in staat zijn live te kijken, maar wil je toch op de hoogte blijven van de resultaten van de Nederlanders. Hou dan vooral de toernooi-website en Twitter van FIFA esports in de gaten voor regelmatige updates.

