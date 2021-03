Deze streamer is al meer dan 150 uur achter elkaar live

In de nacht van zondag 14 op maandag 15 maart zet Twitch-streamer Ludwig Ahgren zijn camera aan voor het begin van zijn subathon, waarbij kijkers door zich te abonneren op zijn kanaal de tijd dat hij online blijft, kunnen verlengen. Hij verwacht op dat moment de komende 24 tot 48 uur achter zijn camera door te moeten brengen. Inmiddels is hij al meer dan 150 uur aan het livestreamen en het eind is nog niet in zicht.

In eerste instantie lijkt de schatting van Ahgren niet onredelijk als je je bedenkt dat ieder nieuw abonnement slechts 20 seconden toevoegt aan de streamduur. In werkelijkheid bleek 20 seconden juist aan de ruime kant, binnen no time stond er namelijk meer dan een dag op de teller.

De 26-jarige Amerikaanse Twitch-streamer had gehoopt dat de tijd vanaf dat moment af zou gaan lopen. In plaats daarvan ontstond er een soort spel tussen het publiek en de klok. De kijkers begonnen het namelijk als hun gezamenlijke taak te zien om ervoor te zorgen dat de timer geen seconde dichter bij de nul zou komen.

Nadat ook een halvering van het aantal toegevoegde seconden per abonnement weinig effect bleek te hebben, legde hij zich, met frisse tegenzin, neer bij zijn lot.

Content

Inmiddels is Ahgren al dagenlang onafgebroken online te volgen. Een groot deel van de dag doet hij eigenlijk wat hij altijd doet. Hij speelt verschillende games, interacteert met andere streamers en is ondertussen altijd in gesprek met zijn chat.

Wat deze subathon anders maakt dan zijn reguliere streams, is het feit dat iedereen nu ook het gedeelte van zijn leven te zien krijgt dat zich normaal buiten de camera’s afspeelt. Zo heb je hem de afgelopen week kunnen zien sporten met zijn vrienden, koken met zijn vriendin en heeft hij zelfs, met zwembroek, op camera gedoucht.

Natuurlijk moet hij ook slapen op beeld, maar daar kijkt niemand naar toch? Fout! In zijn eerste nacht was Ahgren, terwijl hij sliep, namelijk het best bekeken kanaal op Twitch. Dat is vooral te danken aan zijn moderatoren, die de stream overnemen wanneer hij zijn ogen sluit.

Beloning

De gamer moet hiervoor natuurlijk een groot gedeelte van zijn privacy opofferen, maar medelijden hoeft niemand met hem te hebben. Hij wordt er namelijk ruimschoots voor beloond. Een abonnement op Twitch kost namelijk 5 euro, waarvan ongeveer de helft naar de streamer gaat. In totaal heeft Ahgren nu 95.000 abonnees, wat betekent dat hij in een week tijd meer dan 200.000 euro verdiend heeft. Hij heeft al laten weten de helft van de uiteindelijke opbrengst te doneren aan een goed doel.

Naast een hoop geld leveren die ruim 95.000 abonnees hem ook een plek op in de top vijf van Twitch-streamers met de meeste abonnementen aller tijden, met uitzicht op plek twee. Alleen Tyler ‘Ninja’ Blevins lijkt niet in te halen. Hij had voor zijn overstap naar het inmiddels failliete Mixer op een bepaald moment maar liefst 269.154 abonnees.

Waar het gaat eindigen weet niemand. We zijn inmiddels een week verder en het einde lijkt nog lang niet in zicht. Op het moment van schrijven staat er nog ruim 56 uur op de klok, maar dat kan morgen zomaar weer meer zijn. Hoe en wanneer het ook afloopt, een ding weet Ludwig in ieder geval zeker: een subathon doet hij nooit meer.

Dicht bij het origineel

Justin Kan richtte in 2007 de voorloper van Twitch op onder de naam Justin.tv. Een eenmanskanaal waarin Justin 24/7 een webcam bij zich had en zichzelf filmde. Buiten toiletbezoek en douchen liet de Amerikaan alles van zichzelf zien. Uiteindelijk groeide Justin.tv uit tot wat Twitch nu is, en verkocht Kan Twitch in 2014 aan Amazon voor 970 miljoen dollar.

