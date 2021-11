Dit was de tweede speelweek van de eDivisie

De tweede speelweek van het nieuwe seizoen van de eDivisie is een feit, en deze week zal ongetwijfeld in het teken staan van een flinke storing. De storing zorgde ervoor dat de spelers verplicht in een andere spelmodus moesten spelen, en dus niet met hun ‘eigen’ teams konden spelen, maar met de clubteams waar zij voor uitkwamen.

Nadat de wedstrijden in de studio begonnen bleek dat er een storing was tussen de studio en de FIFA-diensten. Hierdoor kon de normale spelmodus, FIFA Ultimate Team, niet gespeeld worden, en was er een ontzettende vertraging. In plaats daarvan speelde de deelnemers de zogenoemde 90-mode, waarbij beide spelers met het team speelden waarvoor ze uitkomen. Om het toch een gelijke pot te maken, krijgen alle voetballers in deze modus een waardering van 90 op een schaal van 100.

Ajax loopt weer punten mis

Ajax nam het op tegen mede-titelkandidaat Vitesse, nadat Ajax dure punten verspeelde in de eerste speelronde, en Vitesse dankzij een fantastische prestatie van Manuel Bachoore met ruime cijfers wist te winnen van AZ Alkmaar. De wedstrijd van deze week begon tussen Dani Hagebeuk van Ajax en Levi de Weerd van Vitesse en die pot ging gelijk op.

Hagebeuk nam het heft in eigen handen en kwam halverwege de eerste helft op voorsprong, maar de Weerd hield goed stand en profiteerde in de 58e minuut door na een tiki-taka combinatie waar het Barcelona van weleer jaloers op zou worden. Kort daarna volgde een counter van Vitesse en stond de 2-1 in het voordeel van de Weerd op het bord. Diep in de tweede helft kwam Ajax toch nog terug en begon de tweede pot met een score van 2-2 op het bord.

Manuel Bachoore van Vitesse nam het daar op tegen Levy Frederique, de sensatie van vorig jaar. Toch was daar niets van te merken, want dankzij uitstekend verdedigend werk van Vitesse kwam Frederique aan geen enkel schot toe. Bachoore wist dankzij goed passen een goal te creëren, schoot deze voortreffelijk in, en eindigde de wedstrijd door kalm te blijven en sterk te verdedigen.

De Weerd gaf in het interview aan dat de overwinning zeker zoet was, maar dat het veranderen van spelmodus een lastige opgave was. ,,[Bachoore] kent de selectie van Vitesse niet eens helemaal uit zijn hoofd. Ik ken bijna iedereen, maar je moest naar lengtes kijken, allemaal onzin eigenlijk. Uiteindelijk hebben we drie punten en dat is waar het ons om draait.”

Hagebeuk gaf aan dat het verlies zeker niet aan de modus was te wijten. ,,Allebei de teams hebben er weinig of niet op getraind, Vitesse en wij. Dus je moet er meteen mee omgaan. Het staat ook in de regels, dus daar ligt het sowieso niet aan. Het speelt allemaal wat trager natuurlijk, maar dat is ook voor de tegenstander zo, dus we waren gewoon niet goed genoeg.”

Doelpunten vloeien rijkelijk tussen Utrecht en Twente

De leukste wedstrijd van de dag vond plaats tussen FC Utrecht en FC Twente. Deze wedstrijd werd niet in de studio gespeeld, dus konden beide teams ‘gewoon’ gebruik maken van de Ultimate Team-modus. Jaey Daalhuisen en Luca Schilder van Utrecht namen het op tegen Brent Weerink en Milan Looper van FC Twente. Beide teams waren nog ongeslagen. Twente won in de eerste ronde van Ajax, een Utrecht won na een slopende pot tegen Cambuur Leeuwarden. Daalhuisen en Looper beten het spits af, en dat ging meteen hard tegen hard.

Binnen een kwartier waren er drie goals gevallen, twee in het voordeel van Looper en zijn Twente. Daarna viel de wedstrijd dood, tot de 55e minuut, toen eindelijk de gelijkmaker viel na een gelukje van Daalhuisen. Daarna zette Daalhuisen constant druk en leek het erop alsof het een kwestie van tijd zou worden voor Twente de derde goal zou incasseren, maar een snelle uitbraak van Looper zorgde ervoor dat hij in de 83e minuut de 3-2 kon inkoppen, wat tevens de eindstand van de eerste pot was.

Aan Schilder de taak om tegen Weerink revanche te nemen en te laten zien wat hij kon. Schilder liet goede aanvallen zien, maar Weerink was een stuk zorgvuldiger in de afronding. Hoewel Schilder nog terugkwam en de 1-1 maakte in de 63e minuut was er daarna geen houden aan. Weerink pakte in de daaropvolgende 30 minuten nog drie doelpunten om een eindscore van 7-3 in het voordeel van de Tukkers op het bord te zetten. Vooral Schilder was ontzettend teleurgesteld, want hij had over het algemeen gezien betere kansen. Toch maakt dat voor het eindresultaat niet uit en kan Twente tevreden met zes punten vooruitkijken naar volgende week.

Ook derde week krakers

De derde week belooft ook weer een aantal spannende wedstrijden. De meest interessante is die van Vitesse. De club, die dus nog ongeslagen is, mag het dan om 19:00 uur opnemen tegen Feyenoord, een enorm zware pot omdat na een sterke overwinning van Feyenoord tegen Groningen deze week. Als Vitesse die wedstrijd wint, dan drukt het zijn stempel op de competitie en zou het team wel eens een serieuze titelkandidaat kunnen worden.

De overige wedstrijden die volgende week gespeeld worden:

AFC Ajax - SC Heerenveen

Fortuna Sittard - NEC Nijmegen

FC Utrecht - PEC Zwolle

Go Ahead Eagles - FC Groningen

FC Twente - SC Cambuur

AZ Alkmaar - Willem II

RKC Waalwijk - Sparta Rotterdam

Heracles Almelo - PSV Eindhoven

De eDivisie is live te volgen op YouTube en Twitch elke dinsdag vanaf 13.00, en op de televisie op ESPN vanaf 18.00.