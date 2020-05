Dit zijn de elf beste eredivisiespelers van het afgelopen seizoen volgens FIFA 20: Berghuis ontbreekt

Elk jaar presenteert het voetbalspel FIFA aan het einde van het seizoen het Team of the Season . De selectie van elf spelers bestaat uit de uitblinkers van het afgelopen seizoen. Maandag maakte EA bekend welke spelers er in het Team of the Season 2020 zitten.

Hofleverancier van het team is Ajax, met vijf spelers. Het team uit Amsterdam, dat bovenaan de vroegtijdig gestaakte eredivisie stond, vult vooral het middenveld en de verdediging in. AZ, dat Ajax op de hielen zat, ziet vier spelers afgevaardigd worden. Het elftal wordt afgerond met een PSV’er en een speler van Heracles.

Het elftal bestaat uit: Hakim Ziyech, Quincy Promes. Donny van de Beek, Nicolás Tagliafico, Daley Blind (allen Ajax), Fredrik Midtsjø, Marco Bizot, Oussama Idrissi, Teun Koopmeiners (allen AZ), Denzel Dumfries (PSV) en Cyriel Dessers (Heracles).

Controversie

Op social media is vooral veel kritiek op het ontbreken van Steven Berghuis. De Feyenoorder maakte net zoveel doelpunten als Cyriel Dessers en was daarmee tot nu toe gedeeld topscorer van de eredivisie. Bovendien was hij zonder twijfel de man die Feyenoord meermaals op sleeptouw nam.

Ook Tadic en Boadu worden door meerdere fanatieke gamers genoemd als missende namen.

Team of the Season So Far