Dominant SC Cambuur wint vierde periodetitel Rocket League-competitie

Cambuur Overtuigend

In de eerste wedstrijd nam SC Cambuur het op tegen Telstar. Hoewel Telstar indrukwekkend spel liet zien tijdens het toernooi, was het niet opgewassen tegen Cambuur en verloren de IJmuidenaren in rap tempo met 3-0. Ook Den Bosch was in de wedstrijd daarna niet opgewassen tegen Cambuur, waarna de ploeg in de finale tegenover Excelsior stond.